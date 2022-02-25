警方發現船艙夾層。（警方提供）

警方起獲20億安毒。（警方提供）

警方發現船艙夾層。（警方提供）

47歲陳姓船長涉嫌走私毒品，日前從烏石港前往屏東外海運貨，遭警方查獲時原本面不改色，強調「你們慢慢找」，警方後來在船長室發現一筆記本，裡面有一張手繪的船艙地形圖，循線找到在船艙後方的暗門，最後在夾板夾層下，起獲市價20餘億，總重720公斤的安非他命。

北市刑大偵五隊日前獲報，有漁船從烏石港出船走私毒品，疑似在屏東外海接貨，經連月埋伏，日前在陳姓船長的漁船返航時登船搜索。

陳男原本老神在在，喊冤向警表示「慢慢找啊」，專案人員詳細搜查後，在船長室發現筆記本，裡面有船艙地圖，特別標示後方1處暗門，發現裡面堆滿雜物，還用1批FRP材質環氧樹脂來掩蓋氣味，藉此影響緝毒犬聞出味道。

警方以砂輪切割機破壞夾層搜查時時，陳男這才臉色大變，最後循線起獲650包總重720公斤的安非他命，市價超過20億元。

警方調查，綽號石頭的陳男平時在宜蘭捕魚為生，但2021年10月卻突然出船，一路前往屏東外海，疑與販毒集團接貨。

陳男事先將1張百元鈔票編號拍照，再傳給對方，雙方碰面後，陳再出示這張鈔票確認身分，最後才將毒品載走，並於11月初返回烏石港。

陳姓船長供稱以50萬價格幫忙載送，但原本以為是走私香菸，沒想到會是毒品，與其接頭的是大陸籍船隻，他並不認識對方，全案依毒品罪送辦，另擴大追查幕後的國際販毒網絡。