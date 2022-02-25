俄烏衝突升溫，高股息ETF殖利率升高的投資價值浮現。「國民ETF」元大高股息ETF（0056）自金虎開年以來，受益人數及規模快速成長，新公布受益人數連五周增加，達到空前的58.7萬人紀錄（集保結算所資料至2022/2/18），同時0056的規模也來到1191億元（元大投信官網資料至2022/2/21），創下歷史新高。市場看好高股息ETF買氣佳，0056的受益人數及規模有望進一步成長。

若加上0050的受益人數突破40萬人（集保結算所資料至2022/2/18），0056及0050兩大「國民ETF」的總受益人數合計已達99.2萬人，將挑戰百萬人紀錄。

目前國人買ETF，鍾愛「國民ETF」0056及元大台灣50 ETF（0050），兩檔ETF的受益人數為上市櫃ETF冠亞軍，且國人有下跌買進高股息ETF的趨勢，帶動0056的受益人數成長尤其顯著。

集保結算所統計，0056在去年底首度站上50萬受益人數大關後，人氣穩定成長，至今年農曆新春開盤後，俄烏衝突及美國聯準會升息等議題，導致市場波動增加，0056的受益人數再突破55、56、57萬人等整數里程，近一周來到58.7萬人，連五周增加，即將挑戰60萬人紀錄。

0056是台股首檔高股息ETF，發展有超過14年的時間，是國人高度熟悉、也是許多退休族和存股族喜愛的高股息ETF，長期以來不論受益人數或規模表現皆引領市場，在國內高股息ETF市場具龍頭地位。

元大投信分析，全球股市2021年交出亮眼成績，今年最大變數是基期墊高，加上地緣政治經濟的不確定性增加，使高股息投資成為市場焦點。

而0056有長期的股價趨勢提供投資人觀察，對於在震盪行情求安穩布局是一項利基，例如很多人習慣台股重挫買0056，這也讓0056成為不少退休族、存股族，甚至價差交易等各類投資人習慣操作及觀察的指標。