行政院長蘇貞昌。(本報資料照片)

俄烏開戰，行政院長蘇貞昌今向俄羅斯喊話將發動制裁。對此，國民黨立委溫玉霞表示，2021年台灣自俄羅斯進口的天然氣比例為9.74％，若因為戰爭而中斷，替代方案將是歐洲、卡達及美國；隨著歐洲天然氣價格創新高，預計2025年將再增加2倍，若價格居高不下，「我們禁止輸出半導體到俄羅斯，難道也要一併制裁天然氣的輸入嗎？」呼籲政府以國家利益為優先。

俄烏開戰，行政院長蘇貞昌今表示，俄國破壞和平入侵烏克蘭，要非常嚴厲譴責這種侵略行動，台灣會與民主國家同步予以制裁。

面對蘇貞昌喊話制裁俄羅斯，溫玉霞今天表示，歐洲能源長期仰賴俄羅斯的天然氣，比例已高達43％；如今，隨著德國停止驗收北溪2號，歐洲天然氣來源銳減，已導致價格飆漲，使得歐盟對於制裁歐羅斯顯得投鼠忌器。

溫玉霞說，近來歐盟已表示，會與卡達、美國達成協定增加天然氣的進口供應，這樣的情勢，必然會對台灣進口來源及價格產生巨大影響。

溫玉霞強調，依據能源局公告資料顯示，2021年台灣自俄羅斯進口的天然氣占比為9.74％，如果因為戰爭中斷，替代方案將會改為歐洲、卡達、美國；問題是，美國、卡達，都是歐洲爭搶的替代國家，如今歐洲天然氣價格創新高，若持續居高不下，預計到2025年價格將增加2倍。而市場的搶貨，也會對電價造成影響，「我們禁止輸出半導體到俄羅斯，難道也一併制裁天然氣的輸入嗎？」

溫玉霞說，目前歐盟、日本都是象徵性配合制裁，不會不留後路，呼籲蔡政府我國是否也應考量以國家利益為優先，否則將影響民生經濟。

國民黨立委洪孟楷則說，面對俄烏造成原物料、能源上漲，通膨加劇，要求政府務必讓物價維持穩定，而農委會主委陳吉仲「黃小玉原物料6個月供應無虞」的保證，也必須做到，避免重演雞蛋荒。