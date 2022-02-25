「鋼琴女神」李元玲（Cathryn Li）是李雲迪門下徒弟，不但琴藝好，還有曼妙的身材，時常在社群平台秀出火辣照，狂吸220萬網友追蹤，卻引來不肖業者盜用她的照片打減肥的廣告，對此李元玲公開健身的影片反擊，強調自己都靠運動維持好身材。

李元玲23日在IG表示，因為有很多人盜用她的照片當瘦身產品的廣告，決定PO這篇文澄清，自己從不接觸瘦身產品、減肥院中心，呼籲外界不該繼續支持無良商家賺禍害人民健康的黑心錢，並PO一段1分29秒的短片，強調「我的頻道只支持最傳統和健康的方法鍛鍊身體達到最佳成績，一起加油～」。

影片中，李元玲秀出在家裡或健身房運動的模樣，有時靠輔助器材，有時徒手健身，共通點都是表情非常認真，招式也十分專業，自律的一面令大批網友深感佩服，紛紛留言：「第一個動作好強喔」、「你好厲害而且好漂亮」、「太強了，力與美的結合，真的好好看」、「動作都好標準哦」、「身材很棒」。

李元玲PO勤勞運動的照片打臉盜圖的不肖業者。（圖／翻攝自cathrynli IG）

李元玲曾經是泡芙人，透過多年的健身和飲食控制，成功減掉超過10%的體脂肪，近日更大方公開年後的瘦身成果，真實三圍32C、23、36，身高168公分體重只有44公斤，無敵的體態讓網友訝異不已，紛紛留言希望她能吃壯一點，因為真的有點瘦。