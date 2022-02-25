林佳龍出席新北議會黨團交接 侯友宜回應了 10:292022/02/25 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前交通部長林佳龍被視為角逐2022新北市長的可能人選，今將出席新北議會民進黨團總召交接。新北市長侯友宜表示，歡迎林前部長有空來新北走走。（蔡雯如攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市長人選至今不明，不過新北市議會民進黨團25日總召交接，將由英系總召黃俊哲交接給正國會的陳啟能，身為正國會掌門人的林佳龍確定出席，而林也被視為角逐2022新北市長的可能人選。對此，侯友宜今回應，歡迎林前部長有空來新北走走。 太座曾下令參選就離婚 林右昌：妻聽選基隆阿莎力喊「尬伊拚」 綠議員初選激戰 正國會槓英系 #交接 #林佳龍 #總召 #正國會 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 20多年未有民進黨員參選 陳財能投入花蓮第二選區選議員盼能突圍 17:362022/02/22 政治 台北市長最新民調出爐 民進黨內互比 他贏過陳時中 14:332022/02/22 政治 正國會出招 提名黃偉哲有爭議 選對會再徵詢 04:102022/02/24 政治要聞 被點名戰桃園 陳時中冷回不是選對會 04:102022/02/24 焦點要聞 線民「A143」疑慮 正國會高志鵬：建議黃偉哲拿出促轉會約談紀錄 17:422022/02/23 政治 正國會籲查「線民爭議」黃偉哲：此刻必須團結 21:572022/02/23 政治 電視金鐘獎5大變革曝光 綜藝戲劇獎項分開恐惹議 11:212022/02/24 娛樂 外傳林佳龍參選新北市長 林右昌這麼說 16:522022/02/24 政治 他秀賴清德親筆支持惹議！民進黨初選參選人即起不得用「這些人」宣傳 15:202022/02/23 政治 大讚林右昌 賴清德：未來你做什麼 我都會在現場 19:222022/02/24 政治 陳建仁是蔡英文口袋裡超級王牌 04:102022/02/24 焦點要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。