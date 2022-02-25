民進黨新北市長人選至今不明，不過新北市議會民進黨團25日總召交接，將由英系總召黃俊哲交接給正國會的陳啟能，身為正國會掌門人的林佳龍確定出席，而林也被視為角逐2022新北市長的可能人選。對此，侯友宜今回應，歡迎林前部長有空來新北走走。