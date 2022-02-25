新竹市平均年薪全台最高，一名男網友看了很心動，因為他本身念的是機械，但回老家彰化工作後，家鄉多是傳產，工作環境差、薪水又少，看著朋友轉戰新竹，生活變得風生水起，讓他也想搬過去，但又聽說租房與物價都高，所以很猶豫。對此，網友們建議原PO可先換工作，至於要不要去新竹，建議好好想想，因為新竹物價不輸雙北，至少要月薪5萬才可舒服生活。

一名男網友日前在Dcard發文說，他大學念的是機械相關科系，畢業後返回彰化老家居住，無奈彰化這邊多半是傳統產業，不只工作環境糟糕，薪水也很低，升遷機會渺茫，最近常常看到大家說新竹的平均薪資所得很高，所以想要搬去新竹工作。

男網友表示，他自己的要求並不高，只是希望能有份月薪超過35000元以上的工作就好，之前有朋友去新竹工作以後，說薪資待遇和工作環境都很好，薪資破4萬元並不困難，不過，租屋與物價都很貴，讓他聽了相當猶豫。

貼文引起網友討論，不少人建議原PO可以轉換跑道，如果薪資待遇不佳，也沒有升遷的機會，那還不快跑。「傳產快點跑，建議考個國營或公職都比傳產好」、「在彰化考個郵差就可以溫飽了」、「要看產業以及職位吧！如果你都應徵彰化傳產作業員級別的，那就真的低薪」、「可以考慮去台中看看啊！」

許多網友則建議原PO說，新竹全台物價最高，想搬過去生活真的要想清楚，「如果只是做一般工作，包含軍公教，在新竹真的非常痛苦，物價房價高，彷彿科技業以外的都不是人」、「在新竹5萬根本辛苦」、「竹科人路過，覺得年輕+機械系，沒什麼問題的話，35k一定有」。

另有過來人透露，如果在新竹工作薪水沒有5萬，其實不會過得比較好，因為開銷不輸雙北，且上下班塞車塞到可以逛蝦皮，但好處就是竹科有管理局監管，且上市櫃公司多，制度與福利完善，環境可能也會比鄉下工廠好很多，且薪資也會比較穩定。

根據行政院主計總處統計，2020年各縣市企業平均僱用薪資水準（年薪總薪資），與有竹科的新竹市以97.2萬奪冠，第二名則是台北市86.3萬，第三名為新竹縣85.8萬。