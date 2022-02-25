外拍模特兒出身的寫真女星「雞排妹」鄭家純，擁有天使臉孔與E罩杯魔鬼身材，皮膚幼嫩白皙，曾赴日本發行寫真集，加上大膽敢言，因此受到廣大粉絲擁戴，近年她拓展事業版圖，除了繼續拍攝工作，也主持YouTube節目，還砸千萬創立個人品牌，自己當老闆，最近她積極徵才，開出超爽職缺，內容一曝光，吸引上百網友留言。

鄭家純自創品牌「純色」，最初開賣的商品「純愛杯」，她親自下海拍攝性感宣傳照，果然獲得「老公們」熱烈支持，該商品開募資22天就破2千萬，讓鄭家純喜出望外，除了積極趕製商品追送貨進度外，她也實踐諾言，祭出「1分鐘98%全裸」影片回饋，跟粉絲一同開心一下。

鄭家純的自創品牌一開賣就有捷報，自然有信心繼續發展更多新商品，這回將推出的是「純淨除毛刀」，鄭家純為此在臉書轉發「純色」的公開徵才文，喊話「誠徵多毛熊」，並告知薪水優渥，時薪高達3000元，希望快點找到「對的人」。

鄭家純徵求的是拍攝除毛刀影像的胸毛男模，只要符合兩條件，就是他們要找的人，那就是「不用台詞，但要有胸毛」、「不需露臉，需裸上半身」，還保證自家除毛刀品質夠好，不會弄傷皮膚，且如果人在新北市，還能派專員接送，這職缺一出，引發網友暴動，紛紛自薦或是tag朋友，「有沒有身材限制？」、「欸胸毛我第一個想到你」、「要不要去試試，順便幫我跟女神問好」，反應相當踴躍。