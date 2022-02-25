想知道手上拿到申購的航照圖，是怎麼產生出來的嗎？農委會林務局農林航空測量所將於2022年3月3日下午3：00及3：30，辦理333「航測儀器典藏室」導覽快閃活動2場次，帶領對航測有興趣的民眾，一起回顧前人的航測生活。

林務局指出，每年的3月3日，既是世界衛生組織的「世界聽力日」，也是日本的女兒節，而農林航空測量所的「航測儀器典藏室」，就是懷著女兒節擺放娃娃的講究所精心規劃，裡頭收藏著許多能顛覆想像的阿公級退役航測儀器，展現60多年來，從天空記錄臺灣方式的演進。

農林航空測量所指出，因為這些陳列儀器的特殊性與珍貴性，這間「航測儀器典藏室」藏身在大樓一處「機關重地」，只有經過申請審核通過後才有開放。

如果好奇飛機上的照相機長什麼樣子？如果好奇早期底片年代，在航空照片送到手上之前，要經過多少程序？或者，早期運用航空測量技術的製圖工具與方法，和想像的是不是一樣？即將舉辦的快閃式參觀活動，將由農林航空測量所現職負責航測製圖的同仁擔任解說員，走入這間「航測儀器典藏室」，感受一下純真年代的航測製圖世界。