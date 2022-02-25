俄羅斯對烏克蘭出兵，在過去的24小時，成為世界最吸睛的焦點，全球股市出現大殺戮。財信傳媒董事長謝金河表示，俄烏交火，為全球帶來巨大的變數，牽動了整個大歐洲、美俄關係，甚至牽動台海，美中台三分關係，這是一個非常重大的變數，而地緣政治撞擊出來的各種問題，此後會逐漸發酵，金融市場動盪會一直持續。

謝金河在臉書發文指出，俄烏開戰，金融市場一夕數驚，首先是美元成為避險首要目標，美元指數衝上97.735，然後是油價噴出，WTI最高到100.54美元，北海布蘭特原油到105.79美元，黃金、貴金屬及軟商品的小麥等都大幅上揚。當然，以美國股市為主的各個市場全面崩跌。

在俄羅斯、烏克蘭兵戎相見下，股市一定不平靜。謝金河說，睡覺前看著美股沈落，想想明天睡醒美股一定全面漆黑，沒想到，起床打開電腦一看，卻呈現不同的景象。道瓊工業指數從大跌996.7點變成上漲92.07點，令人驚訝的是Nasdaq最重跌449.61點，收盤卻大漲435.1點，盤中上下落差達887.23點，費城半導體指數也從大跌125.12點變成大漲121.36點，漲幅高達3.7%，這個結果和睡覺前看到的景象完全不一樣。

謝金河認為，俄烏交火，為全球帶來巨大的變數，牽動了整個大歐洲、美俄關係，甚至牽動台海，美中台三分關係，這是一個非常重大的變數，除了通膨令人心驚，這個地緣政治撞擊出來的各種問題，此後會逐漸發酵，金融市場動盪會一直持續。

他提到，現在直接撞擊的是俄羅斯盧布重貶，俄羅斯股市慘跌，俄羅斯RTS指數從4672.26點最慘跌到1681.55點，已經跌去三分之二，對俄羅斯經濟恐帶來直接影響。全球股市反應激烈，過去猛力炒作的個股跌幅很重，FB從最高的384.33跌到最低190.22美元，跌幅超過5成，阿里巴巴最慘跌至100.02美元，市值只剩下2718.12美元，台積電ADR盤中一度大跌9.94%，後來從104.38拉升到111.88美元。如果沒有拉上來，今天肯定衝擊台灣的加權指數。