A股早段走高 滬指漲超1％ 10:312022/02/25 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸股市25日開盤走高。上證指數開盤報3445點，升15點，漲幅為0.45％。滬指隨後拉升漲超1％。 香港信報報導，深成指開盤報13383點，升130點，漲幅為0.99％。 滬深300指數開盤報4564點，升35點，漲幅為0.78％。創業板指數開盤報2827點，升43點，漲幅為1.58％。 各類股普遍向好，化工、房地產、電力、水泥、鋼鐵股升逾1％，有色金屬、煤炭、金融股靠穩，石油股跌逾1％。 美去年房價飆漲近19％ 新高 新成屋助漲蛋白區 桃園楊梅房價三年漲25％ #開盤 #漲幅 #滬指 #漲超 #走高 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 市場避險情緒濃 台股大跌逾300點 11:562022/02/24 財經 俄烏危機 美元兌俄羅斯盧布日內漲幅超10％ 14:072022/02/24 財經 下周油價連3漲 近7年半新高 04:102022/02/24 財經焦點 俄烏開戰 美股驚天大逆轉由黑翻紅 那斯達克漲幅逾3％ 06:142022/02/25 財經 中鋼1月獲利 年增逾五成 04:102022/02/22 財經要聞 《傳產》一屋難求 全台5年房價漲幅為薪水3倍 09:432022/02/25 財經 中國汽車晶片奇缺 價格飆140倍 04:102022/02/25 焦點新聞 《傳產》房價領先建設 基隆三站漲1成 10:512022/02/24 財經 聞積起舞 高雄仁武房價 去年Q4漲最兇 04:102022/02/22 財經要聞 《美股掃瞄》美股尾盤急拉驚奇翻紅 盤後期指小跌 08:522022/02/25 財經 科技業基本面強 定期定額卡位 04:102022/02/24 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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