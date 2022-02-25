大陸股市25日開盤走高。上證指數開盤報3445點，升15點，漲幅為0.45％。滬指隨後拉升漲超1％。

香港信報報導，深成指開盤報13383點，升130點，漲幅為0.99％。

滬深300指數開盤報4564點，升35點，漲幅為0.78％。創業板指數開盤報2827點，升43點，漲幅為1.58％。

各類股普遍向好，化工、房地產、電力、水泥、鋼鐵股升逾1％，有色金屬、煤炭、金融股靠穩，石油股跌逾1％。