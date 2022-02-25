俄羅斯於24日對烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭首都遭受導彈攻擊，全球投資市場陷入恐慌。「鉅亨買基金」認為，市場通常是優先反應最糟狀況，只要油價不失控，對美國甚至是全球經濟的影響有限，市場拉回反而有機會低接。不過，目前烏俄局勢仍緊張，建議空手的投資人在局勢明確前切勿貿然猜底搶短，長線投資人則可以定期定額方式分批佈局，降低進場風險。

根據「鉅亨買基金」的分析，目前烏東地區緊張情勢最有可能出現三種情況：狀況一是若俄羅斯此次軍事攻擊僅為威嚇，最終目的為單純侵占烏東兩個分離區，而非擴大俄羅斯領土，爆發全面戰爭的可能性較小，對股市影響程度也最小，市場將會快速從中恢復；狀況二是如果俄羅斯武力入侵行為向烏克蘭首都基輔前進，真實目的為侵佔烏西地區，在其他強權國家不介入的情形下，目前烏克蘭的軍事調配速度來不及抵抗俄羅斯軍隊武力，戰爭可望快速結束，雖對經濟與股市將造成影響，但不確定性快速下降，也有助加速進入修復期；至於情況三則是若烏俄戰爭時間拉長，可能導致俄羅斯將面臨高度不確定性，且戰爭造成的經濟影響將難以估計，對股市也將造成較大的傷害。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為，依過去蘇阿戰爭來看，蘇聯瓦解就是因為長期陷入戰爭，以致拖垮該國經濟，預期這次俄羅斯重蹈覆轍的機率不高。不過，通常股市在事件剛發生時多會反應最糟的情況，因此近期股市出現大幅震盪的可能性升高；然而，一旦烏東衝突轉變為前面所提的情形一或情況二，股市將有機會出現大幅反彈。

張榮仁指出，歐美國家最嚴重的反制措施是繼續對俄羅斯祭出經濟制裁，不過從2015年歐美持續延長對俄羅斯的既有經濟制裁，對股市的衝擊逐漸鈍化的情況來看，預期歐美這波的制裁對股市的影響也相對有限。但由於烏俄軍事發展方向尚未明確，建議空手的投資人在局勢明確前切勿搶短，若想做長線佈局的投資人則可趁市場拉回時以定期定額方式進行佈局。至於已經持有俄羅斯股市的人則建議耐心持有，因為此時殺出，很可能遭遇兩頭空的情形。