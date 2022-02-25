澳洲總理莫里森25日宣布對俄國實施新一波制裁，制裁對象包括經濟巨擘以及投票支持入侵烏克蘭的300多名俄國國會議員。話鋒一轉，莫里森不忘批評北京對於莫斯科入侵烏克蘭的行動，「缺乏強力回應」。

莫里森在記者會上表示，由於白俄羅斯在這次的侵略行動中扮演重要關鍵角色，澳洲將與美國合作，協調針對白俄羅斯個人與企業的制裁。換言之，這波制裁將擴大到白俄羅斯也涵蓋在內。

美國有線電視新聞網(CNN)表示，最新一波制裁是在24日針對8名俄國高級官員，實施旅禁令以及針對性金融制裁後新公布的。莫里森強調，澳洲持續與北約合作，向烏克蘭民眾提供「非致命性軍事裝備與醫療用品」。

話鋒一轉，莫里森也批評北京對俄國入侵行動「缺乏強力回應」。「在世界尋求對俄國實施額外制裁的同時，他們反放寬俄國小麥進入中國的貿易限制。在澳洲、英國、美國、歐洲與日本正採取行動斷絕與俄國的關係，北京卻持續放鬆貿易限制。這完全無法接受」。