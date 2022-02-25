30歲香港女星王卓淇2014年參加港姐選拔獲得亞軍出道，代表電視劇有《全職沒女》、《那些我愛過的人》等，近年她轉戰抖音、IG分享美照影片，卻被虧港姐淪為網紅，引來她反擊：「沒有出賣過自己的身體和靈魂」。近日她現身氣溫只有4度的上海，看似高衩泳衣加熱褲的戰袍上身，上露香肩，中空露出腹肌，再加上一雙大長腿，讓粉絲直呼太辣。

王卓淇外型甜美、身材火辣，還有107公分的招牌美腿，可惜成為藝人後星路平平，去年和TVB約滿後就轉往大陸定居，先前她在抖音分享許多翻唱粵語歌的影片，還衰被網友指走音和咬字不清，近日還有人指她賣弄身材吸睛，有損港姐優雅氣質形象，直說：「妳不像港姐了，妳像網紅」。

王卓淇昨在上海曬出洞洞裝性感戰袍。（圖／翻攝自erin__kay IG）

對此，王卓淇提出多點反擊，第一她認為「網紅」不是貶義詞，去年大陸收入前20強的名人，有19位都是網紅，而網紅工作和一般上班族無異，也要自己直播、拍照、剪輯、P圖，背後的辛酸無人知曉，她也表示港姐標籤不該有刻板印象，並不是「天天穿正裝說世界和平」才是港姐，應該要活出自己的獨特個性。

王卓淇也自豪，出道至今從未整容，挑明自己並非一般所說蛇精臉的整形網紅，且她從未做過犯法的事，也沒出賣身體、靈魂，甚至沒有緋聞，「我沒有靠任何人幫助，現在自己努力賺錢養活自己及家人，我認為我絕對對得住香港小姐的名銜！」而據知王卓淇出身不凡，父親是護膚品廠商，家中算是富裕，王卓淇在廣州長大，曾到英國薩里大學修讀國際商業管理碩士學位，可說是學霸港姐一族。

昨（24日）王卓淇再曬美照，在上海武康大樓打卡，寫下：「一百張嘴，一百個我」，暗嗆網上流言蜚語不斷，好友谷婭溦笑說：「哇，你不冷嘛，上海才4度啊」，其他網友則讚：「有一種冷叫網民覺得你冷」、「這身材無敵了」、「這衣服要怎上廁所」、「一點都不冷，妹子太熱了」。