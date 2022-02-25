嘉義市議會國民黨團書記長張秀華提案修正《嘉義市食品安全自治條例》今天三讀通過。（廖素慧攝）

嘉義市議會三讀通過修正《嘉義市食品安全自治條例》的主要內容。（廖素慧攝）

中央開放日本福島5縣食品進口，嘉義市議會議長莊豐安、國民黨黨團書記長張秀華提案修正《嘉義市食品安全自治條例》，以督促市府嚴格把關，共有13名議員連署，今天臨時會完成三讀通過。民進黨籍議員均未連署。

市長黃敏惠表示，尊重議會的決議，市府會研議後續施政相關事宜。

張秀華指出，很多數據說明核食有致癌的高風險，2018年已公投通過反對核食進入台灣，因而在市議會提修正案，內容主要是自治條例第6條增列「嘉義市轄內不得受輻射汙染之食品。本市食品業者販售之日本食品應於容器或外包裝以中文標示製造原產地之都道府縣名。日本福島縣、茨城縣、櫪木縣、千葉縣及群馬縣生產製造之食品不得於本市販售」，以及增訂第12條罰則。

張秀華表示，此次修正案由莊豐安與她共同提案，獲得13位議員車連署，今天三讀通過，顯示大家都認同此案，中央開放福島5縣食品，不管中央立場怎樣，地方要堅定表示對食安問題的重視，認同中央的國際貿易問題，但總「不能拿國際能見度來犧牲人民的健康」。

張秀華說，地方政府有自治權，中央與地方可以分權，才有自治條例存在，今天三讀通過修正食安自治條例就是捍衛人民的健康，希望嘉義市政府盡速公布實施。