部東成功分院急診醫師黃乃勤說，超急性T波在心肌梗塞的初期就發生，臨床上的確少見。（部東醫院提供／蔡旻妤台東報導）

台東成功鎮1名老翁24日清晨起床工作感到身體不適，在太太攙扶下步行走進衛福部台東醫院成功分院，向急診醫師黃乃勤表示左胸疑似拉傷會痛，後頸也不舒服。因老翁有高血壓病史，黃乃勤對他做心電圖檢查時顯示「超急性T波」，驚覺急性心肌梗塞正在發生，馬上將他轉送台東馬偕醫院，救護車一路鳴笛39分鐘抵達，驚險挽回老翁一命。

「這個不尋常的地方就是超急性T波（Hyperacute T-wave）」，黃乃勤指著病患的心電圖說，超急性T波在心肌梗塞的初期就發生，比一般常見的心肌梗塞發生的時間更早，相對來說的確少見。這位病患當時正要提起汽車蓄電瓶發動工作車輛，用力的瞬間胸痛脖子痛，好在馬上前往醫院沒有拖延。

成功分院急診收治之後量血壓、做心電圖、驗血，發現心電圖顯示致命T波，黃乃勤當機立斷聯繫台東馬偕並且同步傳真心電圖，院外救護車發動待命，一路鳴笛時速破百飛馳急送，39分鐘將病患送達；東馬啟動「綠色通道」，病患不用經過一般檢傷程序、專科醫師現場待命、採用成功分院的判讀為重要依據，1個多小時的手術植入2支心導管，病患送進加護病房後維持清醒。

一路隨車的護理師邱端慧說，病患在救護車上痛到流淚，跟車的太太眼淚奪眶，一下車就轉頭頻說謝謝，直到手術順利才勉強回神，從台北趕回家的女兒忍不住哽咽，「媽媽一聽到黃醫師說急性心肌梗塞幾個字當場就慌了，黃醫師一直跟媽媽說不用緊張，好在發現得早，真的很謝謝成功分院和台東馬偕」。

黃乃勤提醒，心肌梗塞好發於天氣變化之際，早上更容易發生，尤其是上了年紀的長輩，清晨加衣服戴圍巾保暖非常重要。

此外，黃乃勤專長急診醫學，當年在全中運練習場頭顱中箭的選手許淳瑛正是他初步處置、在花蓮23歲父親虐嬰重擊致死的悲劇中也正確診斷，他歷任台大醫院外科住院醫師、花蓮慈濟醫院急診部主治醫師和成大斗六醫院急診部主治醫師，在部東成功分院報到僅僅12天即發揮多年經驗和專長，成功挽救命懸一線的病患。