國際情勢動盪，俄烏全面開戰，俄烏為原物料生產大國，將進一步激化全球通膨走升，引發全球金融市場震盪，但不論局勢如何發展，在投資策略上，建議持續進行定時定額布局，靜待不確定因素消除後，風險性資產可望出現落底強彈行情。

日盛投信表示，國人對定期定額已相當熟悉，去年底月定期定額扣款金額，相對於前一年同期增幅高達15％，主要在於分散布局，達到降低市場波動的風險，尤其發生非經濟因素的衝擊，例如這次的俄烏開戰，更能發揮穩健的功效。

觀察過去幾次戰爭，包括1990年波灣戰爭、2001年阿富汗戰爭、2003年伊拉克戰爭等開打前後的經驗，於正式開打前的醞釀期，市場會先行拋售風險性資產。正式開打後，不確定因素開始消除，風險性資產可望落底反彈，目前俄烏戰爭也需待不確定性因子消除，金融市場可望回歸基本面，仍可期待指數整理後的表現。

目前多家投信陸續推出基金手續費優惠，包括日盛、台新、群益、瀚亞、柏瑞、第一金、安聯、國泰等投信業者，均推出限時基金定時定額零手續費優惠，優惠內容包括定時定額精選系列零手續費，單筆手續費優惠等活動，提供節省投資成本的最佳工具。

日盛投信指出，目前針對日盛台灣永續成長股息基金、日盛全球智能車基金、日盛目標收益組合基金3檔精選基金，提供單筆申購手續費0.3％，定時（不）定額終身零手續費優惠，另1檔精選基金日盛越南機會基金則手續費率3折優惠。

第一金投信針對AI人工智慧基金、第一金全球eSports電競基金、第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益等基金，在3月31日前提供電子交易手續費優惠。