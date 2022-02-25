俄烏情勢升級，俄羅斯公開向烏克蘭全面開戰，美歐國家先前也祭出譴責與重捶制裁，台股反應利空回檔，待不確定性逐步釐清後，後續仍可望隨基本面往上而走高，現階段大盤波動，不妨透過台股平衡基金應對，不僅能降低投資組合波動，也能靈活掌握市場投資契機，進可攻、退可守，達到穩中求勝。

投信法人表示，俄烏局勢惡化下，使得市場恐慌情緒湧現，近期金融市場除飽受聯準會（Fed）升息預期干擾，也因地緣政治風險而波動加劇，台股同樣遭波及，指數失守「萬八」大關，期雖仍可能續因地緣政治、通膨居高、疫情反覆影響，但推估不致影響疫後結構轉變，所帶動的榮景。

觀察近一個月台股平衡基金表現，整體漲多跌少，截至23日止，前十強基金近一個月漲幅皆在1.3％，表現更勝大盤，其中表現最佳的三檔基金包括群益真善美基金、群益平衡王基金以及台新高股息平衡基金。

群益真善美暨群益平衡王基金經理人吳胤良指出，近期國際干擾因素眾多，受到俄烏局勢惡化的影響，市場氣氛謹慎程度有所提高，後續進展也還須持續關注；Fed升息動向方面，近期的市場波動，也已陸續提前反應FOMC會議升息預期與停止購債；疫情部分，與病毒共存可望成為多數國家面對疫情的策略。因此，Fed正式升息前，台股仍將隨國際股市變化而波動。

中長期來看，疫情後基本面修復的榮景仍未變，且股市已陸續反應利空而回檔，後續市場仍將回歸基本面看待。台股雖然去年基期墊高，但今年仍預估可繳出高於平均的經濟增長力道，在經濟成長動能延續下，也有助帶動台股指數朝正面發展。

吳胤良認為，投資布局方面，隨著雲端伺服器、電動車、高速運算、電子紙等產業均具備結構性需求增加，可帶動外需持續成長，內需則在疫情干擾逐漸降低下，也可回到正常成長軌道。類股包括車用電子、半導體、雲端相關、工業電腦、網通、金融等仍可留意。