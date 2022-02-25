TOYOTA輕型商用車TOWN ACE上市後掀起熱門話題，為了號召年輕世代共同發揮創意、展現趣味的接地氣精神，和泰汽車於年輕族群佔比最高的社群平台TikTok舉辦總獎金高達5萬元的《TOYOTA發財王牌濾鏡挑戰賽》，即日起於TikTok平台使用官方濾鏡，拍攝及發佈15秒創意短影片，就有機會獲得高額獎金。

擁有一台「發財王牌TOWN ACE」後，可以有什麼有趣的樣貌？TOYOTA發財王牌主題濾鏡以饒舌團體玖壹壹的經典歌曲「LOCAL」為背景音樂，並設定三個接地氣的趣味情境，包含開心做工的人、天空撒下無限紅包，以及歡樂歌唱派對，挑戰者可以擺出指定動作觸發任一情境，在情境下發揮創意，秀出自己的Local Style。

在TikTok粉絲數超過50萬以上的高人氣網紅也加入戰局，包含TikTok幽默王者Nick老師、高顏值迷因女王費力西亞，以及在TikTok以手勢舞圈粉無數的于小文，皆搶先使用「TOYOTA發財王牌主題濾鏡」，邀請粉絲們一同大比拚，挑戰總獎金5萬元。

即日起至4月25日，只要完成三步驟：1.於TikTok平台使用「TOYOTA發財王牌」主題濾鏡、2.短影片發布於個人TikTok帳號、3.貼文標籤「#TOYOTA發財王牌」，即有機會獲得高額獎金。創意獎前三名分別可獲得新台幣1.5萬元、1萬元、5000元，更會有40名幸運參加者有機會獲得7-11五百元禮券，更多活動詳情請前往TOYOTA官網查詢或TOYOTA發財王牌TikTok濾鏡挑戰。