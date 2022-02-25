台北地檢署

德安航空前董事長郭自行、美亞集團董事長黃春發2人涉嫌長期作假帳，自2005年至2018年以不實發票浮報機隊維修費及行政管銷支出，詐領交通部民航局離島航線補貼款、獎助金，假藉虧損名義要政府買單外，還掏空德安公司，將錢洗錢至境外公司，總計犯罪金額9.1億元，其中郭侵吞金額超過6億元。台北地檢署25日依詐欺、偽造文書、洗錢、商業會計法、侵占等罪起訴郭自行、黃春發2人，並追徵9.1億元不法所得。

檢方另扣押RAL境外公司存款，郭自行名下新北市汐止區忠三街建物及土地，日後將執行變價發還民航局。

檢方調查，德安航空第一任董事長為黃春發、總經理為郭自行，郭自行2012年以100萬元美金向黃春發買下德安，擔任董事長。德安航空自2005年起開始經營蘭嶼、綠島、七美、望安等5條離島航線，交通部民航局考量離島航線較冷門，業者光靠機票收入難以支撐。為照顧離島偏鄉居民，並鼓勵航空業者分擔飛航任務，特別訂立《大眾運輸事業補貼辦法》，編列預算補貼飛離島的航空公司。

德安航空自2005年與交通部民航局約定，以每期為10年，每年可向民航局申請虧損補貼款。但檢調接獲檢舉，指德安呈交民航局的補貼計畫書中，有大量的維修支出，稽核人員實際到維修機棚查核，卻沒看到申報項目在執行。

但黃、郭2人明知民航局立意是補貼虧損，郭竟設立境外公司，與德安製作虛偽不實的維修交易，向德安請款，款項再流向他操控的境外公司，中飽私囊。郭再將這些假支出費用，造成德安虧損擴大，藉由德安以虧損為由向民航局詐領補助，將德安虧損全交給政府買單，郭則侵占差價。此外，郭以離島5條航線，每年向民航局申請250萬獎助金，10年估計詐領上億元。

另黃春發早年以他旗下美亞集團在境外的子公司購買飛機，出租給德安航公司獲取利益，再向民航局申請補助租金共1億3000多萬元，美化美亞集團財務，2012年郭見有利可圖，以100萬元美金買下德安及美亞集團海外子公司，繼續詐領租金補助。

估計郭、黃自2005年6月起至2018年2月，侵占德安航空資金，總計約2819萬多元美金，同時詐領民航局離島偏遠航線營線虧損補貼款，總計犯罪所得高達9億1584萬2473元。其中，郭、黃2人自2005年至2012年犯罪所得2億5238萬多元，郭自2012年至2018年犯罪所得6億6346萬多元。

檢方指出，民航局雖是航空主管單位，但無法對航空公司進行財務、金融等實質檢查，造成人謀不臧，欺騙民航局補助款長達10年，詐領數億元，應研議修法補強，使航空公司財務狀況至少能達到與公開發行公司相同強度的監督，才能避免人謀不臧等影響飛航安全的憾事。