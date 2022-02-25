嘉義市1名90多歲李姓老翁騎三輪腳踏車，與1輛自小客車擦撞，李翁倒地受傷。（讀者提供）
嘉義市1名90多歲李姓老翁騎三輪腳踏車，與1輛自小客車擦撞，李翁倒地受傷。（讀者提供）

嘉義市博愛路一段今天上午7時多，年約90多歲李姓老翁騎三輪腳踏車，與1輛自小客車擦撞，李翁倒地頭破血流，後腦約有10公分撕裂傷，意識不清，消防人員趕到現場救護搶救後送醫急救中，肇事原因由警方調查中。

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