嘉義市1名90多歲李姓老翁騎三輪腳踏車，與1輛自小客車擦撞，李翁倒地受傷。（讀者提供）

嘉義市博愛路一段今天上午7時多，年約90多歲李姓老翁騎三輪腳踏車，與1輛自小客車擦撞，李翁倒地頭破血流，後腦約有10公分撕裂傷，意識不清，消防人員趕到現場救護搶救後送醫急救中，肇事原因由警方調查中。