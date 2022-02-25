9旬老翁騎三輪車與自小客車擦撞 命危急救中 10:522022/02/25 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 李翁倒地頭破血流，意識不清，消防人員搶救救護。（讀者提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市1名90多歲李姓老翁騎三輪腳踏車，與1輛自小客車擦撞，李翁倒地受傷。（讀者提供） 嘉義市博愛路一段今天上午7時多，年約90多歲李姓老翁騎三輪腳踏車，與1輛自小客車擦撞，李翁倒地頭破血流，後腦約有10公分撕裂傷，意識不清，消防人員趕到現場救護搶救後送醫急救中，肇事原因由警方調查中。 金門路口汽、機車擦撞 黃姓學生騎士幸運輕傷 三輪車伯酒氣上路連犯2條 最高罰逾10萬元 #自小客車 #擦撞 #嘉義市 #三輪 #腳踏車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國3梅山段自小客車自撞 女駕駛拋飛亡 1乘客受傷 13:442022/02/23 社會 嘉義市購物節最大獎幸運兒 買汽車再抽中百萬汽車 12:352022/02/24 生活 疑天雨路滑自撞分隔島車頭全毀 30歲男駕駛雙腳骨折慘變形 17:202022/02/23 社會 雲豹甲車又釀擦撞意外 才對決瑞典坦克 這次換Skoda遭殃 16:162022/02/17 社會 國三水上段大貨車砂石車擦撞 1駕駛噴飛邊坡送醫不治 07:492022/02/18 社會 疫下逆勢成長 嘉市營業額連3年創新高 04:102022/02/25 地方新聞 嘉市14議員提案 禁止福食進口 04:102022/02/17 地方新聞 酒後騎電動車、腳踏車算酒駕！警長這樣說 12:122022/02/22 寶島 低溫又下雨「撞況」多！嘉義2車相撞 1駕駛腦震盪送醫 10:302022/02/21 社會 嘉義市營利事業銷售額突破2500億 疫情逆勢再創新高 17:122022/02/24 生活 嘉義首例公辦都更案 簽約 04:102022/02/16 產業特刊 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。