俄羅斯在昨天向烏克蘭發動軍事攻擊，讓烏克蘭首都基輔與第二大城哈爾科夫陷入戰火之中，當地民眾紛紛逃難，過程實在太可怕了。而曾在烏克蘭超級足球聯賽球隊執教過的豐塞卡(Daniel Fonseca)曝光了基輔當地狀況，他們一家人現在都還被困在那！

Former Shakhtar Donetsk manager Paulo Fonseca reveals he is stranded in Kiev with his Ukrainian wife and son and 'praying a bomb doesn't fall on us' on 'the worst day of my life', after his flight out of the capital was cancelled pic.twitter.com/cadkUYM3gx — 36'KiNNiuN (@Fattylincornn) February 25, 2022

豐塞卡在接受媒體採訪時透露了當時慘況說：「清晨5點，我被連續5次爆炸聲给吵醒。本來我計劃坐早晨航班離開，但現在根本不可能離開了，因為機場已經被炸了、空域全被關閉，這是我生命中最糟的一天。現在我只能等待幸運降臨，並祈禱炸彈不會落在我們身上！」

豐塞卡的一字一句都透露出基輔當地的可怕狀況，隨後他在社群上發了影片表示：「大家好。我在基輔。在一場無法接受的戰爭中，我和家人正經歷一段非常艱難時期。然而，我們相信和平最終會到來，我們必須保持強大。感謝大家的關心，希望很快見到所有人！」

而豐塞卡的妻子則在IG發文痛斥這場戰亂：「這是有史以來最糟糕的早晨。疼痛、憤怒、憤怒、憤怒和痛苦。我的小兒子不該被捲入這場戰爭，其他在烏克蘭的孩子也一樣。」而妻子正是烏克蘭人，於2019年才生下孩子，當然不希望年紀小小的他得經歷這一切！