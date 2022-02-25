歐盟領導人在周四同意對俄羅斯實施新一波的經濟制裁，以懲罰俄羅斯總統普丁的入侵烏克蘭行動。然而歐盟各成員國對制裁到何種程度，仍然意見分歧。

歐盟27國領導人周四在布魯塞爾召開緊急高峰會，抨擊了普丁蠻橫，並預計在接下來幾天公布具體制裁細節。

歐盟外交事務負責人波瑞爾(Josep Borrell)說，歐盟將凍結俄羅斯在歐盟的資產，並將阻止俄羅斯的銀行進入歐洲金融市場，為至今以來最嚴厲的方案。制裁還將針對俄羅斯能源和運輸部門，並尋求以出口管制來壓制俄國的貿易和製造業。

俄羅斯在周四對烏克蘭發射了一整天的導彈，為二戰以來歐洲最大規模的戰事。

荷蘭外長Wopke Hoekstra表示，希望明天能對制裁的具體形式取得重大進展，荷蘭希望將SWIFT貨幣清算系統的排除盧布也列入討論。

一名歐盟外交官表示，歐盟將向美國一樣，要將俄羅斯切斷於SWIFT全球銀行支付和清算系統之外。波羅的海三小國也一直推動將俄羅斯從該系統中除名。但是德國總理蕭茲(Olfa Scholz)在被問到SWIFT之時，卻委婉地說，我們需要為日後的制裁做好準備。

義大利、德國、賽普魯斯希望制裁分階段進行；而中歐和波羅的海國家則希望強硬一點。斯洛維尼亞總理說，需要讓俄羅斯感覺到，侵略的代價是巨大的。

歐盟也將對白俄羅斯進行制裁，並對烏克蘭準備新的援助計畫。

歐盟在周三上一波的制裁方案中，已經名列了俄羅斯官員黑名單等一系列的方案。