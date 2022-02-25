匯豐控股以及友邦保險等金融股，在港股25日開盤時雖表現略微弱勢，不過，在大型科技網路類股領漲下，大盤反彈上漲。目前恆生在23003.13點，漲101.57點或0.44%。國企指數則在8101.56點，漲70.66點或0.88%。

阿里巴巴反彈2%，上季經調整後淨利減25%，但仍優於預期。網易漲3.5%，上季純利為66億人民幣，也是優於預期。嗶哩嗶哩大漲8.2%，為表現最佳大型股。

不過，匯豐跌3.7%，創近1個月新低表現最差。同時，友邦保險也續跌近2%。

其它像電訊盈科全年轉賺10.39億元，漲2.91%。太平洋航運2021年虧轉盈賺8.45億美元，股價漲3.36%。前一日大跌5.4%並創逾1年新低的港交所，也反彈0.6%。

汽車股走揚，理想汽車漲7%，小鵬汽車漲6.8%，長汽漲3.9%，比亞迪漲3%，吉利也漲1.3%。