台灣超商飲料五花八門，其中有款飲料自1993年上市後，至今已經過去29年，都還能在超商看到它的蹤影，對此，一名網友也好奇詢問「純喫茶到底還能稱霸飲料界多少年？」引發網友熱議，不少人認為除非它漲價，要不然再戰10年都沒問題，真的是超商飲料霸主。

一名網友昨在PTT上發文說，許多人從小喝到大的「純喫茶」，至今都還屹立不搖，在各大超商與賣場中的飲料櫃最下層通常都能找到它的蹤影。不過，只有一種包裝的純喫茶，沒有罐裝、寶特瓶裝或鋁箔包裝，到底還可以稱霸市售飲料界多少年？

貼文引起網友關注，不少人認為如果純喫茶不漲價的話，再戰10年都沒問題，因為價格不貴，蠻多人隨手就會買來喝。「這個價位可以稱霸，20元茶飲無敵吧」、「不漲價再戰10年」、「除非他漲價不然都會買」、「不輸手搖飲，CP值超高」、「感覺只要統一集團存活著，純喫茶就不會消失」、「純喫茶確實是超商霸主」。

也有網友持不同意見說，比起純喫茶反而更喜歡麥香或義美的茶飲，「你說麥香我還信」、「麥香更便宜好喝」、「現在長大以後都改喝光泉或義美的無香精茶飲」、「我覺得義美的紅茶自加鮮奶比較好喝」。