在女性中有著「旺夫」的說法，那麼男性中自然有「旺妻」了，在面相中，能夠旺妻的男性痣相有哪些呢？運勢命理網站「知命命理」分析，男人眉毛間、右眉上、下眼瞼、耳朵上、上嘴唇、嘴角邊有痣，婚後非常旺妻，嫁給他可說是幸福保證。

▍1.眉毛間有痣

眉毛間有痣的男人，財運好且長壽，是大吉之相。不管是左眉還是右眉，他們做事比較認真負責，而且非常善良，熱心公益。這類人在感情上特別有智慧，能夠恰當的表達自己的感情，且非常專一，雖然桃花較旺，卻不會花心，非常難得。

▍2.右眉上有痣

眉毛代表一個人的人格和精神，男人右眉上方有痣的話，基本都是吉利的象徵，比較善解人意，有包容心，能吃苦，而且有很好的財運。即使年輕時比較貧窮，也能憑藉自己的努力打拚出一番事業，逐漸積累起財富。女人跟著這樣的男人比較容易享福。

▍3.下眼瞼有痣

男人有多層眼皮，且緊貼下眼瞼接近眼袋的地方有痣的話，為典型的居家型男人，對老婆很體貼，而且特別寵愛孩子，孩子從小到大的一切事物，不管是小時泡奶粉、換尿布，還是長大後的學習，他都會一手包辦，當媽的完全不用插手。

▍4.耳朵上有痣

男人耳朵上有痣是一種福相，總能心想事成。在感情方面比較積極主動，對喜歡的人會用心追求，並能很快追到。如果男人耳後有痣，則是標準的顧家型好男人，從年輕到中年，不論在愛情、家庭、人際、事業、財運各個方面，都能妥善處理，也有較幸運的善緣與機會。

▍5.上嘴唇有痣

上嘴唇有吉痣的男人，多愁善感，能為別人著想，朋友運很不錯，對物質生活很依賴，喜歡吃美食，食祿運頗佳，一生都不會為衣食煩心。他們的精神生活也過得十分豐富，會主動追求心儀對象，敢於表白自己的內心感受，與這樣的男人一起生活，通常不會太乏味。

▍6.嘴角邊有痣

嘴角邊一厘米左右的地方有痣，是衣食富足的象徵，這樣的男人婚後不但不會拖累老婆，還會給老婆帶來豐衣足食的生活。此外，嘴角下方有痣的男人也值得嫁，因為他們有得大財的運氣，比如突然繼承一筆遺產之類的，生活上會過得比較富足。

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