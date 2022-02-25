孫麥傑不畏疫情困難赴美國拍攝MV。（誠葳廣告提供）

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孫麥傑2022年開春即獻出全新的R＆B抒情創作新曲〈心裡有數〉，在全球疫情蔓延影響下，不少遠距戀人因而分手，孫麥傑想起自己遠距離愛情的經驗，「每次相聚，都像在末日倒數能相處的時間，關係非常的不安且脆弱，能把握的只有當下」，於是將這樣的心情寫成歌，「戀愛中的兩人，因為不同的目標與理想，必須踏上不一樣的旅程，分隔兩地，甚至變成了遠距離的愛情，雖然無奈但也是祝福與感謝」，將親身感受化為音符，為同樣有過遠距愛情的戀人們療癒相思。

MV為了拍出異地戀情氛圍，孫麥傑在製作音樂期間同步計畫前往紐約拍攝，考量到疫情期間異地拍攝的種種困難，他肩負起導演、製片、美術、服裝造型等多重身分，從腳本規劃、分鏡、調色等拍片前的功課，毫不馬虎，他說：「其實一直很想嘗試看看自導MV，加上這次是隻身前往未曾去過的紐約，算是做中學，出發前做了很多心理準備，很緊張，也覺得是一次新鮮的機會，完成後一定會有成長。」

回想前往紐約拍片的驚險遊歷，孫麥傑表示自己初次抵達紐約機場時就有一種「殭屍末日的感覺」，雖出發前幾天得知紐約疫情再次爆發，但計畫趕不上變化，還是決定冒險前往；為了安全起見，上飛機前消毒酒精、手套、面罩、防護衣等全副武裝一應俱全，航行16個小時，在飛機上甚至不敢輕易飲食，還自嘲是抱著英雄一去不復返的壯烈心情，完成夢想中的MV。他分享這回第一次到達紐約機場的印象是「半個人都沒有」，只有他自己在行李轉盤等待提領行李，就連同班飛機的旅客也只有3、4人，幾乎獨佔整個機艙，成了驚險的包機之旅。