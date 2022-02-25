藝人隋棠在2020年帶著一家到恆春生活，並身體力行參加《蝴蝶朵朵》種子講師培訓，透過說故事講師的工作親身接觸學童，卻在某偏鄉國小講故事宣導兒童性侵害防治和身體自主權時，意一名女童主動接露自己遭到姑丈性侵，驚社工調查後，竟然發現該位姑丈對姪女3姊妹都多次遭到性侵，檢方介入偵查並起訴後，屏東地院判該位姑丈有期徒刑14年。全案可上訴。

根據判決書記載，該位姑丈約於2017年，也就是隋棠前往屏東偏鄉講課的前2年，利用買手機給3位當時國小二年級到六年級階段的姪女，要求姪女與他發生關係，但是都遭到拒絕。

但姑丈為達目的不擇手段，多次邀求妻子到遠處買東西，或各種理由支開妻子後，在家中即山上工寮對姪女性侵。其中一名6年級的大姪女，直到隋棠講課後，才偷偷告訴隋棠，事後經社工調查，竟然才知道她的2名妹妹也遭狼爪。

根據少女指稱，「姑丈和姑姑曾在我國小六年級生日時送我一支手機，姑丈當時只說是我的生日禮物，因為他說我給妳手機就是要妳跟我做那件事，我說不然手機還你，我不要；然後就還給姑丈，但他還是強迫我發生性行為。」

姑丈在審理時坦承姪女在國小六年級至國一暑假前期間，有進行猥褻及性交行為，但辯稱是兩情相悅，還說：「我是跟她談條件，我說要買手機給她，條件是要跟我做那種事，但沒有講次數，她說好；我沒有強迫，是買手機給她，她同意跟我性交。」

少女的姑姑則表示，「學校的主任及社會處社工找我，我才知道，之後我問丈夫，他就承認3年前有跟姪女發生關係，但不知道幾次，有好幾次她叫我去買遠處東西，但我回家後都沒有發現異狀；知道此事後，我和丈夫就離婚了。」

法官審理時發現，本案是藝人隋棠於109年6月11日至被害人就讀之國小演講後，被害人主動告知隋棠曾遭姑丈性侵，經學校及社工介入瞭解才發現上情。