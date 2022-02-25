新北市萬金石馬拉松今年邁向20周年，將在3月20日開跑，新北市體育處今舉行開展儀式，在市府1樓大廳辦理「必備、必看、必懂」特展。（蔡雯如攝）

新北市萬金石馬拉松今年邁向20周年，將在3月20日開跑，新北市體育處今舉行開展儀式，在市府1樓大廳辦理「必備、必看、必懂」特展。新北市長侯友宜表示，該賽事是台灣唯一獲世界田徑總會最高等級認證的標籤賽事，今年號召百家應援企業贊助，目標是創造百億產值，希望讓萬金石邁向國際。

侯友宜表示，萬金石就像是台灣馬拉松的演進史，從小眾市場慢慢演變成萬人空巷的狀況，新北市將賽事當成是品牌經營，賽事價值也逐漸提升，甚至創造超近10億的產值，雖然近2年疫情重創生活，但體育賽事總是能使民眾團結、重燃熱情，本屆賽事也立下百億產值、百家企業、白金標籤的三大目標，希望串連產業，擴大賽事規模。

體育處指出，世界田徑總會因應國際疫情，近2年調整標籤賽事認證規範，萬金石雖配合改以菁英賽的規格辦理，但透過中華民國田徑協會協助，仍同步以金標規格籌辦，為爭取白金標籤做最佳準備。

為了宣傳萬金石馬拉松邁向20周年，新北市府1樓大廳即日起至3月20日，將展出必備（紀念商品展示拍照牆）、必看（縮小版特色路段）、必懂（賽事冷知識、歷屆影音）等三大展區主題，現場更特製立體跑道，讓民眾體驗萬金石波浪橋，而板橋車站連通道兩側牆面也將有參賽選手姓名，希望擴大宣傳，推廣萬金石知名度。

體育處表示，市府今年也與Uniigym互動體感健身合作，推出線上運動課程，提供參賽跑有免費自主訓練專區，3月17日至20日在新莊體育館，除了提供物資領取外，也有越野極限運動、水上運動、運動科技互動體驗攤位，邀請民眾加入新北最大運動盛事。