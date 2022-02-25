黃偉哲（後排左四）今早視察開元國小，宣布班班有冷氣進度已達100％。（曹婷婷攝）

台南市推動「班班有冷氣」執行進度已達100％，市長黃偉哲今天到開元國小視察電力改善及冷氣裝設情形，他說，班班有冷氣目前進行測試中，此外，因應班級全面裝設冷氣後，傳統粉筆造成粉塵，對孩子的肺不好，也全面汰換水擦粉筆，保障老師及孩子健康，提供安全乾淨的教學環境。

黃偉哲說，中小學電力系統改善與冷氣裝設是重要施政項目，也是台南市民關切教育議題，南市獲教育部補助29億815萬元，電力改善與冷氣裝設進度100％，目前逐校進行測試運轉，學生將如期於今年夏天吹冷氣。

教育局表示，水擦粉筆又稱為水洗粉筆，能溶於水，傳統粉筆粉塵經人體吸入後易造成呼吸道疾病，沾黏於皮膚易容易造成過敏，水擦粉筆無粉塵且無論黑板乾、溼均能書寫，便於師生使用。

開元國小校長李添旺表示，隨著電力改善及冷氣裝設工程完工，搭配水擦粉筆建置，提供學校的孩子們舒適的學習空間，啟發學生的學習興趣，期許學校成為適合孩子學習、成長、歡笑的教育推廣基地。