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班西蒙斯、卓拉吉奇兩名新援沒辦法上場，杜蘭特還在養傷，厄文也因主場無法出賽，籃網下半季首役只能推出殘破陣容應戰，自然難逃「綠衫軍」塞爾提克痛宰命運，靠著塔圖轟下30分，塞爾提克最後以129比106修理地主籃網，排名仍居東區第6。

塞爾提克上半場就用高達5成26三分命中率(投19中10)，轟到籃網毫無還手之地，其中史馬特半場投進4顆三分球，塞爾提克更一度擴大領先到20分，幸好籃網在上半場結束前也找回外線手感，打完上半場，籃網52比67落後塞爾提克。

來到下半場，籃網仍然只靠米爾斯、布魯斯布朗等人火力苦撐，反觀塞爾提克外線火力仍然猛烈，進攻點又相當平均，轉眼擴大領先差距到29分之多，打到比賽還剩5分32秒，雙方就把主力全都換下，因為場上局面早就被塞爾提克控制。

塞爾提克全隊7人得分上雙，除了塔圖攻下全場最高得分，傑倫布朗也拿18分、6助攻，史馬特15分，懷特13分，羅伯特威廉斯12分、11籃板，荷福德11分、13籃板，葛蘭特威廉斯10分；籃網以塞斯柯瑞22分最高，布魯斯布朗15分、7籃板及5助攻。