前年男子陳信凱與宮姓前妻發生爭執，他對前妻潑灑硫酸又持菜刀狂砍27刀殺死，再將遺體塞入行李箱載到山區棄屍，陳男犯後稱抄寫多部佛經已悔改，也進行修復式司法，求輕判，歷審依殺人等罪將陳男判處無期徒刑，褫奪公權終身，上訴後，最高法院駁回定讞。

判決指出，陳與宮原為夫妻關係，離婚後仍繼續同居一處，2人常因子女親權行使等問題發生爭執，2020年11月29日下午，在同居處，雙方又發生口角爭執，陳信凱聽到宮要求其搬離同居處所而心生忿恨，持球棒朝宮的後腦勺位置揮擊數次。

陳男接著取出原供清洗廁所使用之硫酸，朝宮潑灑，又持菜刀朝已倒地之宮左側臉部及顱部處揮砍27刀，期間屋外鄰居聽到宮呼喊「救命」及拍打聲響，因而在屋門外敲門、詢問需否幫忙及報警處理，陳不理會將宮拖拉至屋內廁所。

宮姓女子因大量出血，導致出血性休克而死亡，陳將屍體裝入行李箱、藏置在衣櫥內，12月2日他將該屍體棄置在台中市北屯區北坑巷附近草叢、山溝處。

台中地方法院一審將陳信凱判處無期徒刑，上訴後，陳辯稱願賠償，也願意贖罪、代替宮照顧其母並願與之對話、調解及進行被害人修復式之司法機制，他已抄寫多部佛經迴向宮的家屬及寫下悔過書反省自己之過錯。

陳說自己深愛2名幼小女兒、女兒也需要他，希望法官從輕量刑，不過死者母親不願與陳信凱調解，或轉介機構修復感情及填補實質損害，對於陳信凱賠償及抄寫佛經等，也表示無法接受，台中高等法院將陳判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回定讞。