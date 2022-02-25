為鼓勵學子努力向學，一年一度的新光人壽獎助學金，3月1日（二）起至3月31日（四）受理申請。獎助對象為高中、大專院校及研究所學生，分為「獎學金」與「助學金」兩類。「獎學金」申請資格為保戶遺屬及修讀保險相關課程之非保戶，採學業成績擇優錄取；「助學金」申請資格則為保戶及其子女，採公開抽籤方式發給。未中籤的同學也可得到實用紀念品及榮譽狀，除了給予學業成績表現優秀的學生肯定，也提供經濟負擔沉重的學子一份溫暖的關懷。詳細申辦條件，可上新光人壽獎助學金基金會網站查詢。

新光人壽結合防疫新生活，降低保戶郵寄投遞風險，並連結聯合國永續發展目標SDGs，從17項目標中「第15項保育陸育生態」出發，致力生態永續發展，今年起，獎助學金申請審查需繳交的紙本資料改為線上化作業，不僅可以加速線上審查效能，也能達到無紙化政策，徹底落實節能減碳愛地球。

新光人壽獎助學金1973年成立迄今，為創辦人吳火獅先生有感於幼年家貧，無法接受較完整的教育，因此在新光人壽成立10週年時提撥 200萬元設立，是壽險業界唯一同時針對保戶及非保戶為獎助對象，並從2017年起增設清寒助學金，希望雪中送炭，協助家境清寒及家庭突遭變故或急需幫助之國中小學弱勢學童，免於經濟匱乏能安心就學，並順利接軌就業，以專業智能翻轉自身的未來。49年來，累積發放近3億餘元的獎助學金，鼓勵超過13萬名莘莘學子，不僅獎勵表現優秀的學生，也協助青年學子減輕經濟壓力，安心完成學業，具體實踐聯合國永續發展目標SDGs的第1項消除貧窮與第4項優質教育。

新壽獎助學金除了提供獎學金給予得獎同學實質的幫助，每年亦透過新光人壽業務員以志工身份，親自發送紀念品與榮譽狀給未能得獎的同學，讓同學們感受到溫暖的支持與鼓勵，充份展現「光無所不在，心與你同在」的企業精神。

新光人壽深知人才是國家競爭力的核心，為了使學子能安心就學進而順利銜接職場，除了設置「獎助學金」鼓勵青年勤學向上，也大力推動金融保險教育及產學合作，參與全國大專院校商業個案大賽，為社會孕育多元而專業人才，已連續 10年榮獲保險信望愛「最佳保險教育貢獻獎」肯定。新光人壽未來將持續關懷並服務青年學子，成為陪伴並照亮青年逐夢成長過程中一道溫暖的光。