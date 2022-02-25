鑽針廠尖點(8021)110年每股盈餘為3.14元，為96年以來新高，受到產業淡季及工作天數較少所影響，尖點預估，第1季營運將較去年第4季下滑，下滑幅度約在個位數百分比，預期Q1將是全年營運谷底，整體營運可望逐季成長，歐系外資最新報告調高尖點2021年到2023年每股盈餘5%到6%，目標價為45元。

尖點自2019年開始執行聚焦策略，專心PCB鑽針及鑽孔服務，帶動業績穩定成長，110年合併營收為37.74億元，年增26.9%，營業毛利為12.34億元，年增27.3%，合併毛利率為32.7%，年增0.1個百分點，營業淨利為6.43億元，年增37.6%，營業淨利率為17%，稅後盈餘為4.47億元，年增58.6%，每股盈餘為3.14元。

受到產業淡季及工作天數較少所影響，尖點第1季營運將較去年第4季下滑，下滑幅度約在個位數百分比，公司對今年整體營運仍維持樂觀看待，預期Q1將是全年營運的谷底，後續隨產業需求回升及產能增加，營運可望逐季成長。

尖點亦持續原本擴產計畫，預計擴產完成後，鑽針月產能可由去年下半年的2500萬支提升至2800萬支；鑽孔代工規模亦會提升，預計自下半年起逐步到位，整體產能約增加10%，但實際幅度需視客戶需求及進機進度而定。

歐系外資最新報告將尖點2021年到2023年每股盈餘上調5%到6%，維持「中立」評等，目標價則由50元下調至45元，尖點今天盤中股價在平盤附近震盪。