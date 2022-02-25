桃園市新興高中1名男學生，日前陪同媽媽到台北就醫陪病時採檢確診，Ct值為35，3名同住家人採檢皆為陰性，另對4928名師生採檢，4928人全數陰性。

市府表示，由於男學生Ct值為35偏高，已進行2採及血清抗體檢驗，以確定是否舊案，尚待指揮中心研判。另初步匡列家人、同班同學、老師51人，該高中25日預防性停課1天，而全校師生自24日下午開始進行採檢，4928人全數陰性。