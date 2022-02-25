新興高中男學生陪病確診 全校師生採檢結果出爐 11:152022/02/25 中時 陳夢茹 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園新興高中有名男學生確診，環保局已清消完畢。（桃園市政府還保局提供／陳夢茹桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市新興高中1名男學生，日前陪同媽媽到台北就醫陪病時採檢確診，Ct值為35，3名同住家人採檢皆為陰性，另對4928名師生採檢，4928人全數陰性。 市府表示，由於男學生Ct值為35偏高，已進行2採及血清抗體檢驗，以確定是否舊案，尚待指揮中心研判。另初步匡列家人、同班同學、老師51人，該高中25日預防性停課1天，而全校師生自24日下午開始進行採檢，4928人全數陰性。 桃園新興高中學生陪病染疫 3715人採檢結果出爐 本土＋2 與確診者隔桌吃飯中鏢 #49 #新興高中 #全校師生 #男學生 #Ct 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教育部宣布 早自習禁考試 高中生自主規畫 04:102022/02/24 焦點要聞 學習歷程檔案 逾7成高中生為應付升學 04:102022/02/22 生活新聞 汎德展開MINI Electric電動車線上預購活動 14:582022/02/23 財經 護理師曾到滬江高中國考 北市匡列12人居隔、將發細胞簡訊 16:512022/02/24 生活 台英數位醫療線上交流 熱絡 04:102022/02/25 產業．科技 禦寒衣物外穿遭禁 學生可投訴 04:102022/02/23 生活新聞 概念車巡展 VISION AVTR以電影為靈感 04:102022/02/19 時尚消費 宗教協會燒到校園 還需觀察2天 04:102022/02/20 焦點要聞 原來是同校 分局長、校長攜手維護六龜校園安全 14:272022/02/21 寶島 催中學生疫苗接種率 北市協調聯醫「假日加開青少年BNT門診」 16:112022/02/23 生活 高二生背後傳球「不正常」 害女騎士摔車要賠84萬 10:242022/02/21 社會 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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