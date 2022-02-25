台灣燈會24日晚間在高雄展演無人機嚴重「破圖」，高雄市長陳其邁對此表示，這是有人特意干擾，已請電信警察介入協助，他也呼籲民眾觀賞時手機開啟飛航模式，減少不必要干擾，也希望未來3天都能夠順利的飛行。

陳其邁上午受訪指出，初步清查，已了解造成無人機干擾的原因，也知道要採取怎樣的一個技術，這是有人特意的干擾，因此也請電信警察能夠全面協助。

陳其邁說，昨天凌晨到2點時又試飛了一次，也確認在整個飛行的過程裡面，用電信技術及intel專業的團隊，確認到有在不同頻段採取的干擾，所以包括警察局和電信警察也在全力偵辦，因為這涉及到電信法規相關違法部分。

陳其邁表示，民眾在觀賞無人機的時候，假如要讓無人機能夠順利地完成，希望大家盡量能夠開啟飛航的模式，來減少不必要的干擾，因為在無人機起飛之前，都要經過很多的測試，包括對電訊訊號的監測等。

他指出，這次確實有發現到異常的電訊訊號來對無人機進行干擾，但是昨天忙到天亮，也跟無人機技術團隊確認，希望能夠確保接下來的3天都能夠順利的飛行。