包括克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）在內的多名聯準會（Fed）官員周四（24日）表示，俄國入侵烏克蘭不太可能影響該機構3月開始升息的計畫。
梅斯特周四參與德拉瓦大學（University of Delaware）舉辦的線上研討會時表示，為了對抗通膨飆漲情況，Fed在今年3月開始升息後仍得調高利率多次。
梅斯特指出，俄羅斯進攻烏克蘭並不會改變Fed3月開始升息與今年稍後縮減購債的計畫，但全球後續發展可能影響未來升息速度。
包括克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）在內的多名聯準會（Fed）官員周四（24日）表示，俄國入侵烏克蘭不太可能影響該機構3月開始升息的計畫。
梅斯特周四參與德拉瓦大學（University of Delaware）舉辦的線上研討會時表示，為了對抗通膨飆漲情況，Fed在今年3月開始升息後仍得調高利率多次。
梅斯特指出，俄羅斯進攻烏克蘭並不會改變Fed3月開始升息與今年稍後縮減購債的計畫，但全球後續發展可能影響未來升息速度。
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