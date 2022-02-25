薪資再怎麼調高，還是追不上房價漲幅！根據專業機構最新統計，最近5年全台房價平均上漲幅度是3成，但反觀薪資，只加1成，遠遠追不上房價漲幅。

近日社群媒體上流行PO出5年前的自己，不少人都感嘆回不去！不過回不去的，其實還有房價，「591實價登錄」統計5年前全台房價，對比2021年，5年間全台平均漲幅超過3成，六都之中，又以台南市漲幅逾4成居冠。

591分析，若進一步與行政院主計處公布每月平均總薪資對比，薪資5年來卻僅成長1成，全台房價成長速度約為薪資3倍，顯示賺錢速度明顯跟不上飆漲的房價，受薪階級想靠自己購屋可說是難上加難。

根據「591實價登錄」統計5年前全台房價，2017年全台房屋每坪單價約20.1萬元，而2021年房屋單價已上漲到26.7萬元，增幅達32.8％。

不過若是與行政院主計處公布的每月平均總薪資對比，薪水5年來，從2017年每人每月平均總薪資為49989元，增加到2021年55754元，增加11.5％。

換言之，2017年至今，房價增加3成，然而薪水只成長1成。

更進一步分析近5年來六都及新竹縣市房價漲幅，前三名漲幅約4成，依序為台南市43％、台中市42.1％、以及桃園市38.9％，與2017年相比，三縣市房屋單價也正式揮別1字頭。

其中漲幅居冠的台南市，若與薪資漲幅相比，差距約3.7倍，是六都之中薪水最追不上房價的縣市。

而漲幅居次的台中市，房價也增加42.1％，對比薪資成長幅度和台南相同為3.7倍。

桃園市則在雙北房價基期過高的情況下，成為輕移民的移居首選，人口紅利締造房市佳績，漲幅近4成，與薪資差距同樣高於全台平均，其中八德擴大重劃區表現亮眼，在桃園捷運綠線加持下，房價從1字頭晉升3字頭。

高雄、新竹漲幅超過2成，分別上漲27.8％、23.1％。

至於台北市，5年以來房價漲13.7％，新北市則是18.8％，漲幅較其他都會區來的少，也因此房價成長速度與薪資差距為全台最小，台北市相差1.2倍，新北市則是1.6倍。