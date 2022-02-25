台南市長黃偉哲捲入線民風暴，民進黨正國會中常委陳茂松及陳亭妃日前要求黃說清楚，在蔡英文總統裁示下，台南市「徵詢小組」今徵詢雙陳，由陳亭妃代表，陳茂松則發出提出三點聲明，強調提名前請黃公開促轉會約談內容；急於提名，「黃偉哲是不是抓耙子」的質疑會如影隨行，選舉過程等於是國民黨的提款機。

民進黨中執會預計下周三提名台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、嘉義縣長翁章梁競選連任在即，正國會出招，今天徵詢陳茂松沒有出席，他受訪大酸，「若要就要玩真的，我趕都會趕去，但是若只是過個水，大家不用那麼忙。」

陳茂松聲明提出三點，「莫忘初衷，基本價值須堅持」、「急事緩辦、實事求是；坦然面對」、「講清楚，有那麼難嗎？有何不可『告人』？」

陳茂松指出，轉型正義是民進黨的精神指標，甚至寫入民進黨決文中。促轉會曾約談黃偉哲是事實。請黨中央於直轄市或縣市長徵召提名前自行公開被促轉會約談的內容自清，以阻擋國民黨未來排山倒海的攻擊。

他說，若選戰開打後，每天被困在「抓耙子」的議題上，2022這場選戰，民進黨籍的議員、里長將群龍首，大家要怎麼選下去？

他認為，距離8月底正式登記還有半年時間，若急於一時，「黃偉哲是不是抓耙子」這個質疑會如影隨行，選舉過程等於是國民黨的提款機。

他說，黨對於轉型正義，應更加坦然面對，不能有價值的改變。所以協調小組及選對會更應該在促轉會有確認黃偉哲有被約談的事實之後，要求自行公開公佈被促轉會約談的內容，以正視聽。

他指出，在轉型正義的前例中，包括捷克、德國、波蘭、南非都對於黨公職的自我揭露與責任歸屬，都各自有相當嚴格的要求。民進黨不應在最後的關鍵時刻鬆手，轉型正義是民進黨長期來堅持的重要理念。

他認為，針對大台南市國民黨市長的參選，從第一屆、第二屆到第三屆，每個人都是興趣缺缺，今年卻一反常態，大家爭先表態，所以民進黨才要更為小心，2018的高雄翻盤事件歷歷在目，而國民黨又是線民的始作俑者，手中情資無法揣測。

他說，若因為民進黨在提名前沒有瞭解清楚，國民黨在選舉過程公布相關資料，以黃偉哲的線民爭議做為選舉主軸，一旦轉型正義變成政治操作工具的引信一點燃，民進黨全盤的縣市長布局，將受到全面性引爆的衝擊。

他表示，這絕對不是影響到黃市長個人而已，可能影響到全黨，試問「如果線民事件因為民進黨刻意隱瞞，而真的成為2022的破口，未來誰要責？」