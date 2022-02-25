俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）無視全球譴責，24日宣布對烏克蘭進行「特種作戰」，並發動飛彈攻擊，多座城市遇戰火淪陷，當地民眾更是紛紛逃難，定居台灣5年的烏克蘭美女網紅「林佳娜」，得知家鄉被戰火吞噬，更是情緒崩潰發全黑圖，今（25日）轉發俄羅斯當地現況，只見大批民眾上街遊行，並要求普丁停止戰火。

烏克蘭網紅佳娜在instagram限動轉發當地作家米特羅辛娜（Alexandra Mitroshina）的影片，只見上頭寫著「反對戰爭」的字句，接著看到俄羅斯民眾上街遊行，人多到將街頭擠得水洩不通，只見每個人表情沉痛不已，並向俄羅斯總統普丁喊話「能夠停止戰爭」，她也寫道：「俄羅斯人民上街抗議，希望普丁別打了，謝謝」，還附上落淚表情符號，足以見得內心的憂慮。

佳娜轉發俄羅斯民眾遊行影片，希望戰爭能趕快停止。（_tatiana_lin IG）

俄羅斯作家米特羅辛娜，曬出俄羅斯民眾遊行抗議戰爭的影片。（alexandramitroshina IG）

佳娜曾提到原本冬天打算要回烏克蘭，但是媽媽表示情勢緊張，要求先不用回國，因為可能會被徵招去當兵，不如留在台灣好好生活，她昨（24日）更PO一張全黑圖，表示：「謝謝大家關心我，我的家人，和我的國家，很多媒體都來詢問我，可不可以接受採訪？希望你們都能了解，我的心很痛，說不出什麼有用的話……我只想說，做為平民老百姓，我們真的沒辦法做什麼……只希望戰爭趕快結束」。

烏克蘭女模TanyaPO出影片，只見俄羅斯戰機掠過民宅射出多顆導彈。（polyak_tetiana IG）

此外，烏克蘭女模Tanya凌晨也在限動PO出影片，只見俄羅斯戰機低空掠過民宅，還直接射出多顆導彈，嚇得民眾紛紛逃命，讓她難過表示：「每20分鐘就會看到這類影片，不可能睡得著」。