今年冬天接連受到鋒面、華南雲雨區東移，以及南方雲系影響，各季下半季全台降雨明顯，據氣象局統計指出，今年年初至今 13 平地站平均累積雨量達 341.6 mm，僅次於1983年，超過同期平均的2倍，此外，若以基隆、宜蘭、淡水及台北等測站累積日照數平均則為70年以來最少，不及平均4成。

中央氣象局預報中心主任呂國臣表示，回顧本季冬天的情況，各測站氣溫正常多為正負0.5度C左右、大致正常，僅有玉山高於正常值1度以上；降雨部分則特別偏多，全台測站約達同期1.5倍，其中恆春雨量達氣候值2.6倍，為設站以來同期第二多雨；蘇澳則達同期第一多雨。

針對溫度部份，呂國臣說明，今年各天受到冷空氣交替頻繁，不時有冷氣團南下影響，冬季平均氣溫正常，北方系統雖然活躍帶來冷空氣，但強度不太強，溫度屬正常。

至於降雨部分，呂國臣說，冬季上半季降雨仍以迎風面為主，但下半季受到華南雲雨區東移、南方水氣、鋒面等影響，不僅迎風面降雨增加，中南部雨勢也增加，以今年至至2月23日統計發現，平地13測站平均達341.6毫米為設站以來次高，約為平均的2倍多；而降雨日觀察，也是近30年來僅次於2016年的降雨日數的一次。

呂國臣提及，就基隆、宜蘭、淡水及台北等測站累積日照數觀察，為70年來同期日照量最少的一年，僅有45.1小時、遠低於氣候平均值的127.2小時。