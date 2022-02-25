全台房市強強滾，嘉義房市也不落全台六都之後，房仲業25日最新統計顯示，在區域客、台北客穩定需求的支撐下，近3年房價上漲15％。

近期嘉義市鐵路高架化嘉義車站、嘉北車站決標，即將進入開工期，在地房仲業者表示，地方上對於嘉北車站周遭發展樂觀其成。東森房屋研究中心統計實價登錄系統發現，嘉義市近3年華廈與大樓產品平均單價漲幅落在15％；至於公寓產品，由於基期低、新成屋上漲所帶動，漲幅達2成5。

另外透天產品方面，則相對平穩，漲幅約1成。

東森房屋嘉義彌陀店經理戴明堂表示，嘉北車站位緊鄰耐斯商圈，週遭環繞好市多、家樂福商場以及嘉基醫院，生活機能完善，且貫穿商圈之忠孝路，向北連接頭橋工業區，為嘉義市車流量最大之幹道，地段佳，未來可期。

戴明堂表示，嘉義市分為東西兩區，近年交易熱點，除了市區外，便是湖子內重劃區。尤其重劃區內，土地成交行情每坪自落成時的16~17萬元，一路飆漲，2021年已達25~26萬元，今年更突破3字頭，為帶動嘉義市整體房市的火車頭。

戴明堂表示，嘉義市之買盤以自住需求為主，除了在地換屋客外，也吸引無法負擔北部房價之返鄉青年；此外，也有許多退休族群賣掉北部房產，搬到嘉義市，以一屋換多屋。

戴明堂表示，嘉義房市的繁盛，也吸引到一些投資型置產客戶，專門針對舊物件進行翻修後轉手，此類產品頗受自住客戶青睞，因不須支出屋況整修的現金，意即裝潢費用已計入房價中，可一併貸款負擔。

戴明堂表示，透天產品過去是嘉義市的買賣重點，近年家庭型態轉變，家庭空間需求也隨之調整，使得市場需求降低。以東區來說，目前屋齡30年以上產品單價落在600~800萬元，整理過則在700~1000萬元，新成屋則在1500~2000萬元。

戴明堂表示，雖然透天市場萎縮，但仍有建商反其道而行，推出高價產品，以相對台中、台南實惠的豪宅價格，吸引高階資產客戶，使得嘉義市透天市場，呈現兩極化現象，指標建案如「金石成大砌」，開價已突破4000萬元。

對於嘉義市公寓產品2成5的漲幅，戴明堂表示，由於區域內公寓產品屋齡老舊，總價較低，隨著嘉義市整體房價上揚，使得兩房300~400萬元低總價之公寓產品備受青睞。

目前公寓行情依屋況而有所差別，未整理之物件單價落在8~9萬元，經整理之物件行情約在 10~15萬元間，若路段好甚至可達2字頭。