25日大陸冷氣團減弱，環境風場為東北風至偏東風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，稍有污染物累積。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及澎湖地區為「普通」等級。
依監測資料顯示，25日大陸冷氣團減弱，環境風場為東北風至偏東風，中部以北位於迎風面，空氣品質為普通至良好等級；雲嘉南以南位於下風處，稍有污染物累積。
竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門地區為「良好」等級；北部、雲嘉南空品區及澎湖地區為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級
未來一週，25日大陸冷氣團減弱，南部地區位下風處地區，稍易累積污染物；26日環境風場為偏東風，西半部地區擴散條件轉差，27日東北季風稍增強，南部地區污染物仍易累積；28日至3月2日環境風場為偏東風至東北東風，中南部地區污染物仍易累積。
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