一名驚世婆婆因與媳婦關係欠佳，竟鼓勵兒子偷情，還允許小三回家過夜。資深媒體人呂文婉分享這段匪夷所思的故事，該媳婦忍辱負重，最後上演「逆轉秀」，網友大讚簡直完美復仇。

呂文婉在《新聞挖挖哇》表示，這名遭婆、夫聯手背叛的人妻是她多年好友，當初結婚後以為嫁了個好老公，因老公誇口「妳就在家裡當我的太太、孩子的媽，不用當好媳婦，也不用看婆婆臉色」。

由於兩夫妻搬出去住，平常不會和婆婆接觸，加上人妻與婆婆之間的關係不大好，「打從一開始就不喜歡她」，所以兩人不常見面。有一次，老公帶兒子回阿嬤家，小孩回來後突然說：「在阿嬤那看到一位阿姨，阿嬤跟我說，以後我要改叫阿姨媽媽」。

人妻驚覺老公外遇！一查才知道老公已出軌，連婆婆都偏袒那個侵門踏戶的小三，「婆婆甚至把自己的床讓給兒子跟小三happy」。人妻備感羞辱，但仍忍氣吞聲，暗自決定復仇計劃。

由於她具有優秀的外語能力，重返職場後經濟穩定，便主動提出離婚。事後前夫跟小三因其他原因分手，這位人妻也認識了新的對象並再婚，她痛快地對前夫說：「我對你最大的懲罰，就是讓你兒子叫人家爸爸」。