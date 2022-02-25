富蘭克林華美投信於今年推出國內第一檔聚焦全球潔淨能源股票的ETF(00899)，今早大漲逾7個百分點，引發投資人關注。

富蘭克林華美投信指出，日本最大的鐵路公司(東日本旅客鐵路，East Japan Railway)預計將於2022年3月開始測試第一輛氫能燃料列車，單次加滿氫燃料最高時速可達140公里，計畫用來替換柴油動能並尋找出口市場，預定將於2030年開始營業，此一創時代的舉措也代表了日本為2050年前實現碳中和的目標而積極布局。

2050年碳中和也已經是全球各國不可逆轉的必然目標，歐洲也是氫能列車的先驅，德國於2018年推出由阿爾斯通公司(Alstom)建造的世界上第一輛氫能列車。西門子公司和德國鐵路公司正在開發新的區域列車和特殊加油站，並將在2024年進行測試。

印度的信實工業(Reliance Industries)也在能源轉型上有所突破，預計將開發一種跨越太陽能、電池和氫的超集成模型，並專注於淨零供應鏈。該公司計畫生產多晶矽、晶圓、電池、模塊、電動汽車電池和柵極蓄電池、電解槽和燃料電池。高盛(Goldman Sachs)也將信實工業視為印度最大的綠色能源公司，預計未來3年的總投資將達到100億美元。信實工業目前已斥資14億美元收購太陽能電池和氫生態系統的技術。

與此同時，美國知名氫能源公司普拉格能源(Plug Power)近期也以高達1.6億美元的價格收購了Joule，其中預付了3000萬美元，並在滿足液化器效率、地方銷售和毛利率目標的基礎上，預計獲得1.3億美元的未來收益。Joule的液化過程將部署在普拉格能源在德克薩斯州開發的綠色氫工廠。

隨著各國陸續推出明確的潔淨能源轉型計畫，加上市場近期修正，讓潔淨能源相關企業提供了更誘人的機會，未來產業將有機會藉由推動收購案來擴大自身營運版圖。2月23日美國生物燃料大廠Renewable Energy Group透露已聘請投資顧問協助與大型油氣公司進行談判，若公司最終決定出售，該併購案或在未來幾週內宣布，消息傳出後股價單日大漲26%。此外2月21日Siemens Energy大股東公開表示全面整合企業資源有利打破企業結構問題及簡化決策，現在Siemens Gamesa價值偏低將會是一個有利契機。預期隨著市場對於能源轉型長期需求不變下，產業間策略合作或是併購將成為潔淨能源產業推動力。