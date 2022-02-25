陳亭妃提案選對會 參選縣市長簽署「授權黨中央調 閱促轉會訪談資料同意書」。本報資料照

台南市長黃偉哲捲入線民風暴，民進黨正國會中常委陳茂松及陳亭妃日前要求黃說清楚，在蔡英文總統裁示下，台南市「徵詢小組」今徵詢雙陳，由陳亭妃代表，陳亭妃交付台南徵詢小組正式提案選對會，要求直轄市長及縣市長提名前曾被促轉會約訪的參選人，皆應簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」，讓黨中央可以向促轉會進行調閱程序。

陳亭妃交付台南徵詢小組之提案與聲明，建請三人小組將提案交付選對會討論。

陳亭妃指出，團結一致面對轉型正義的價值，是民進黨不變的目標，國民黨是始作俑者，轉型正義絕對不容許成為國民黨對民進黨的提款機。

陳亭妃說，因為唯有直球對決，坦然面對，才能讓2022選舉過程無後顧之憂。 民進黨選對會協調、徵詢陸續展開，在選對會協調工作小組徵詢過程中，地方黨公職對候選人是否曾與黨國、情治、軍警機關合作，進行監控或回報，表達不少憂慮。亦有超過 10 個民間社團函文各政黨，要求落實轉型正義。

她說，轉型正義是民進黨寫入決議文的最高指導綱領，要求直轄市長及縣市長提名前曾被促轉會約訪的參選人，簽署「授權黨中央調閱促轉會訪談資料之同意書」， 讓黨中央可以向促轉會進行調閱，瞭解內容，以正視聽，因為民進黨對於轉型正義一定要比其他政黨更高標。

她說，促轉會5月即將告一段落，不論如何改變形式，都將陸續公開調查資料，以轉型正義為主要價值的民進黨，更應該直球對決，預防國民黨在選舉時出奧步，因此在提名前讓曾被約訪的參選人簽署授權，同意黨中央可向促轉會調閱訪談資料，絕對是在幫民進黨所有候選人，甚至讓支持者安心。

她說，民進黨徵召、提名候選人的過程，依照規定，參選人原本就應簽署包括「個人學經歷」、「不違紀、不賄選、不施暴力」、「當選後應放棄外國國籍」、「同意黨向高檢署、刑事局、國防部軍法司、高等法院及公懲會申請個人資料」等多項誓約書、同意書或切結書，現在只是在同意書當中多加進促轉會而已。

她說，簽署「授權黨中央調閱訪談紀錄之同意書」，是全國直轄市長及縣市長、立委，一體適用，並非因人設事，黨提名前都應簽署，除了是對轉型正義的價值負責，亦是避免在選舉期間，使線民相關議題成為國民黨的提款機。

她指出，轉型正義在各國有許多前例可參考，除了德國、捷克的「強除垢」，例如波蘭，公職任職前，必須向專責人員報告過去與國家安全機關接觸情形，也須提出是否曾與秘密警察合作之聲明，若為肯定，並不會直接免職，而是公開姓名；若為否定，經過證明有偽者，則將禁止擔任公職。以真相和解為主軸的南非，則在真相委員會創立後一年內，要表述真相自白。

她說，中常委蔡易餘，於協調小組提案，訂定黨內提名的「反滲透」條款，進行資格審查，於會中決議由其他常委協助研擬後討論。本提案同樣是安定民心，促進黨內團結，惟有直球對決，坦然面對，讓民進黨在選舉期間無後顧之憂，才能打造最強的團隊，大步向前，贏得台灣全勝利。

她表示，前述民間社團包括台灣陪審協會、台灣社、台灣北社、台灣制憲基金會、台灣人權促進會、台灣民主永續平台、李登輝民主協會等超過10個社團，函文民進黨中央，盼支持轉型正義，要求黨內參選黨員應簽署相關自清聲明，並承諾開 放其政治檔案供社會閱覽。