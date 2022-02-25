機慢車用路人改行大興西路三段380巷可不受匝道前排隊車輛阻滯，有利機車騎乘安全順行，且行車時間約略相同。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園區大興西路三段與國際路二段為南桃園交流道聯絡道的重點路口。（桃園市交通局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市桃園區大興西路三段與國際路二段為南桃園交流道聯絡道的重點路口，為避免汽機車爭道、提高路口疏解效率，25日起大興西路三段往中壢路段，機慢車在尖峰時間須改道行駛大興西路三段380巷，減少汽機車交織情形。

交通局表示，交通部高速公路局於2013年辦理國道2號南桃園交流道改善工程，於雙向都配設1條機慢車專用道，分別為大興西路三段380巷西向、大興西路三段東向，讓快慢車能分流，避免機慢車行經匝道口時與汽車發生衝突，提供機慢車騎士1條更安全的道路。

交通局指出，這次分流改善措施是透過分流式指向線、車道預告標誌及改道行駛牌面等交通工程方式，提前告知機慢車用路人在尖峰時段，早上6點至8點半、晚上5點至6點半要改行380巷，經現場觀察尖峰時段，機慢車行駛大興西路三段380巷可不受匝道前排隊車輛阻滯，有利機車騎乘安全順行。

交通局長劉慶豐說，自國道1號桃園交流道（蘆興南路）交流道通車後，市府與交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段共同推動南崁交流道南下車流不受號誌管制續行，事後調查春日路、經國路至新南路二段整體壅塞情形獲得紓解。

談及尖峰時段大興西路三段380巷車輛因匝道大量停等車輛不易匯出，劉慶豐表示，考量出入需求較低，未來交通局將朝向規畫380巷欲往文中路方向車輛，尖峰時段改道從國際路二段475巷行使，讓動線更加順暢，再次呼籲用路人出發前預為規畫行駛路線，遵守標誌牌面導引，提早分流行駛，減少道路壅塞情形。