隨著時代越來越開放，人們對於性產業的看法也越趨開明，但AV女優在工作後仍常受流言蜚語攻擊，像是引退已久的前日本AV天后蒼井空先前懷孕生小孩，她為此表示：「不要說可憐的東西，（小孩）不是可憐」，更強調以身為職業AV女優而感到驕傲。35歲英國AV女優潔西（Jess West）最近受訪，也透露某次搭機時曾受「特殊待遇」，她被乘客認出後，對方竟大剌剌在她及其小孩面前播放她過去的AV作品，讓她相當尷尬。

據《Daily Star》報導，潔西在成人產業工作了15年，是得過不少殊榮的色情明星，早年她從大學輟學後，就加入色情雜誌擔任模特兒，因為認為家人不看色情刊物和影片，潔西便以為只要不說，家人就不會知道她從事色情產業，直到某天有「熱情同學」在她家門口放上一本以她為封面的色情雜誌，事情才曝光。

潔西直言，她清楚一定是過去學校同學搞的鬼，因為這些同學是唯一知道她真正住所的人，而當時潔西才19歲，從此被父母冷戰不說話，但她仍認為自己是正大光明靠身體賺錢，不覺得愧疚，多年後就搬了出去，現在潔西有了另一半，並和伴侶一起經營旗下的成人產業公司，潔西說：「我喜歡這工作，而且做這工作最久的原因，是它讓我開始過想要的生活」。

話雖如此，潔西承認自己還是受過不少歧視，有次她搭了往布拉格的飛機，當天她穿了運動服，以為沒人會認出，沒想到登機不久後就被部分乘客認出，還尖叫說：「啊！是她」，令她相當尷尬，因為身旁還有她的孩子，而這些乘客後來還在飛機上分享播放她所拍的A片，讓她歷經了人生中最漫長的一次飛機旅程。