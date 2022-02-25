根據新浪財經引述美國調查公司CB Insights的最新數據顯示，全球「獨角獸」企業（估值超過10億美元的新創企業）數量在2月初超過1000家，整體估值達到3.3兆美元左右。當中在2021年全球新誕生517家「獨角獸」企業，約是2020年的4倍。

按照國別來看，美國的「獨角獸」企業數量仍然最多。依據CB Insights的資料顯示，美國2021年誕生約300家「獨角獸」，相當於全球新增數量的6成。截至2021年底，美國「獨角獸」企業總數合計共488家。

而大陸的「獨角獸」企業數量則位居全球第二，截至2021年底有170家，過去一年誕生約40家。在2021年誕生的「獨角獸」企業中，可發現到金融科技和軟體相關企業占到一半。以區塊鏈為基礎的金融及電商等非常突出。

此外，單次超過1億美元的大型融資也達到1556件，是2020年的2.5倍。印尼物流企業J＆T Express於2021年春季融資18億美元，2021年底又融資25億美元。

據CB Insights統計，2021年包括「獨角獸」企業在內的全球新創企業融資總額達到6208億美元，是上年的2.1倍。