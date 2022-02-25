民進黨台北市黨部今將審查前副總統陳建仁入黨申請，陳建仁的入黨時間卻成羅生門。民進黨北市黨部主委吳怡農今受訪證實，陳建仁在去年年底遞交入黨申請書，入審會召集人今年1月太忙了，因此2月再召開，不過沒有那麼嚴重，因為入黨日期是以遞件日期來算，而不是以入審會召開的日期來算。

吳怡農說，社會大眾都非常關心陳建仁副總統加入民進黨這件事，市黨部一直以來堅持的原則，就是個別申請人資料，實在是不適合由市黨部為當事人對外宣布，市黨部也蠻注重個人隱私。

吳怡農接著說，但陳建仁畢竟是公眾人物，大家這麼多人關心這件事，今天早上他問陳建仁，有沒有什麼話希望代為轉達，因此就用當事人自己的話來向大家說明。

吳怡農轉述，陳建仁說他非常肯定民進黨6年以來的執政成績，也非常認同民進黨對台灣未來的發展的理想，加上他也非常支持蔡總統的治國理念，所以以民間學者身份加入民進黨、支持民進黨。

吳怡農指出，大家都非常樂見有像陳副總統聲望這麼高的人、國際社會尊敬的學者加入民進黨，也希望他的加入可以讓更多社會人士願意加入我們的行列。

對於傳出吳怡農對陳建仁申請入黨事前不知情，吳怡農說，「這是完全錯誤的事情」，也希望媒體以後在報導之前可以確實查證，他的電話大家都有，「隨時打給我，我漏接了會馬上回電」。

至於陳建仁入黨時間點，吳怡農回應，其實陳建仁聲明中有講，他去年年底受到一些社會賢達邀請加入民進黨，「確實他的交件日期也在去年年底的時候，既然當事人提了，我們就也可以一併的證實」。

針對有外傳陳建仁在本月才遞件的消息，吳怡農表示，他不想要對不正確報導做太多評論，當事人也講得非常清楚，流程也非常清楚，「陳副總統是在去年底遞交入黨申請」，剛好今天中午入審會就會審過去1、2個月所有申請書，如果一切順利就送到中央，中央確認之後，新入的黨員繳了黨費之後，市黨部就發黨證給他們，他們就正式入黨，流程其實蠻單純。

對於去年底遞件入黨，今年2月才審查？吳怡農說，「非常的正常」，入審會通常是一個月一次，但有時候會跳過，譬如三級期間好幾個月沒有開，這次1月過年，召集人太忙了，他就想說2月再開，其實沒有那麼嚴重，因為入黨日期是以遞件日期來算，而不是以入審會召開的日期來算。

面對外界對於陳建仁選2024總統的期待，吳怡農指出，陳建仁受大家尊敬，這非常清楚，其實大家都很樂見他申請加入民進黨，也希望更多人跟著陳建仁一起加入我們行列。