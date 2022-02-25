俄羅斯宣佈於當地時間24日清晨在烏克蘭東部頓巴斯地區發起「特別軍事行動」，烏克蘭國家邊防局指出，俄軍正在突破基輔州防守，使俄烏緊張局勢繼續升溫。

西方各國早先警告將升級對俄制裁措施，美國總統拜登表示，美國與俄羅斯關係幾近徹底破裂，無意與普丁對話。美國制裁俄VTB、SberBank等銀行，削減俄國部分進口包括高科技產品。美參議院亦警告，美方制裁將衝擊到普丁等人。

拜登指出，七國集團（G7）領導人同意推進對俄「毀滅性」制裁並「激進執行」，將制俄使用美元、歐元、日元交易，對俄債務和股權擴大限制，凍結俄所有在美資產，但暫不考慮將俄羅斯剔除環球銀行金融電信協會（SWIFT）結算系統。

軍事方面，美國又向德國增兵7000人，但美軍不會在烏克蘭與俄軍交戰。另外，加拿大制裁俄國的銀行及富豪等62個個人與機構，並取消向俄出售武器許可。歐盟則擬限制俄使用歐洲金融系統，並制裁技術出口等。

英國首相英國首相強生則（Boris Johnson）表示，願為烏領導人提供庇護，並宣佈新一輪對俄制裁10項措施。